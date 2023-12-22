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В районе Бурятии из-за нештатной ситуации перекрыли дорогу

В районе Бурятии из-за нештатной ситуации перекрыли дорогу
Происшествия,  Фото:«Джида-инфо 24/7»
Там столкнулись две фуры

В местности Узики в Джидинском районе Бурятии оказалось затруднено движение. Дорогу «Джида – Петропавловка» пришлось перекрыть. Всё произошло днём 22 декабря.

Как выяснилось, причиной стала «нештатная ситуация с крупногабаритной техникой». На трассе бок о бок столкнулись две фуры. Фото с ними разместили в группе «Джида-инфо 24/7».
дороги столкновение

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