В районе Бурятии из-за нештатной ситуации перекрыли дорогу

Там столкнулись две фуры



В местности Узики в Джидинском районе Бурятии оказалось затруднено движение. Дорогу «Джида – Петропавловка» пришлось перекрыть. Всё произошло днём 22 декабря.



Как выяснилось, причиной стала «нештатная ситуация с крупногабаритной техникой». На трассе бок о бок столкнулись две фуры. Фото с ними разместили в группе «Джида-инфо 24/7».

