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В пригороде Улан-Удэ горел жилой дом

В пригороде Улан-Удэ горел жилой дом
Происшествия, 
Площадь пожара превысила 100 «квадратов»

Вечером 21 декабря загорелся жилой дом в селе Хойтобэе Иволгинского района Бурятии. К месту происшествия направили 12 пожарных и пять единиц техники.

- На момент прибытия первого подразделения огнём были охвачены крыша жилого дома и пристроя. Площадь возгорания составила 115 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Возгорание потушили в течение 30 минут.

Причина пожара уже установлена – это нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.

пожар

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