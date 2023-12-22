Площадь пожара превысила 100 «квадратов»
Вечером 21 декабря загорелся жилой дом в селе Хойтобэе Иволгинского района Бурятии. К месту происшествия направили 12 пожарных и пять единиц техники.
- На момент прибытия первого подразделения огнём были охвачены крыша жилого дома и пристроя. Площадь возгорания составила 115 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Возгорание потушили в течение 30 минут.
Причина пожара уже установлена – это нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.
В пригороде Улан-Удэ горел жилой дом
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина напал на жертву под выдуманным предлогом
Площадь пожара превысила 100 «квадратов»
Она стащила мобильник за 6 тысяч рублей
Для этого оформляли фиктивные браки
Он перевёл 300 тысяч, покупая машину
Электричества не будет в Забайкальском до 17:00
Он полтора года проведёт в колонии общего режима
Он размахивал руками, сидя в припаркованном грузовике
Он продал оборудование другой больнице
Пострадавшего доставили в больницу
Загорелся кулер в пристрое
Её не будет с 22 по 23 декабря
Руководству управляющей организации назначен штраф
Мужчина сам ввёл реквизиты своей карты и коды из смс
Женщина скончалась по дороге в больницу