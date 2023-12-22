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В микрорайоне Улан-Удэ отключают свет

В микрорайоне Улан-Удэ отключают свет
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Электричества не будет в Забайкальском до 17:00

Сегодня, 22 декабря, в Октябрьском районе Улан-Удэ запланировано отключение электроэнергии в микрорайоне Забайкальский. Причиной стал ремонт ЛЭП и оборудования.

Света не будет по адресам: ДНТ «Родник»; ул. Ивовая, 2 проезд; ул. Ручейная, 3 проезд; ул. Ивовая, 1 проезд, 73-123; ул. Ивовая, 72-126. Время отключения: с 11:00 до 17:00, сообщили в администрации района.
отключение света Улан-Удэ Октябрьский район

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