В микрорайоне Улан-Удэ отключают свет

Электричества не будет в Забайкальском до 17:00



Сегодня, 22 декабря, в Октябрьском районе Улан-Удэ запланировано отключение электроэнергии в микрорайоне Забайкальский. Причиной стал ремонт ЛЭП и оборудования.



Света не будет по адресам: ДНТ «Родник»; ул. Ивовая, 2 проезд; ул. Ручейная, 3 проезд; ул. Ивовая, 1 проезд, 73-123; ул. Ивовая, 72-126. Время отключения: с 11:00 до 17:00, сообщили в администрации района.

