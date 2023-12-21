В Забайкалье за два дня на пожарах погибли три человека

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожары произошли из-за короткого замыкания и неисправной печи



В Забайкальском крае за последние два дня пожары унесли жизни трёъ человек.



Так, в ночь на 20 декабря в Новой Чаре сгорел семиквартирный жилой дом. Погибли 39-летний мужчина и 36-летняя женщина.



- Сотрудники государственного пожарного надзора предварительно установили, что возникновению пожара могло способствовать короткое замыкание при использовании электрообогревателя, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.



На следующий день, 21 декабря, загорелись домашние вещи в частном жилом доме в Чите. При тушении пожарные обнаружили тело 67-летнего мужчины.



Предварительно установлено, что причиной возгорания послужила неисправность отопительной печи.

