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В Забайкалье за два дня на пожарах погибли три человека

В Забайкалье за два дня на пожарах погибли три человека
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожары произошли из-за короткого замыкания и неисправной печи

В Забайкальском крае за последние два дня пожары унесли жизни трёъ человек.

Так, в ночь на 20 декабря в Новой Чаре сгорел семиквартирный жилой дом. Погибли 39-летний мужчина и 36-летняя женщина.

- Сотрудники государственного пожарного надзора предварительно установили, что возникновению пожара могло способствовать короткое замыкание при использовании электрообогревателя, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

На следующий день, 21 декабря, загорелись домашние вещи в частном жилом доме в Чите. При тушении пожарные обнаружили тело 67-летнего мужчины.

Предварительно установлено, что причиной возгорания послужила неисправность отопительной печи.
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