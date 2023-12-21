В Иркутской области студентов эвакуировали из-за возгорания сушилки для рук









На учебный процесс инцидент не повлиял.

На учебный процесс инцидент не повлиял.









Около 600 студентов Черемховского горнотехнического колледжа в Иркутской области эвакуировали из учебного заведения из-за сигнала о задымлении.Пожар произошёл сегодня, 21 декабря, в 11:01. Сработала автоматическая пожарная сигнализация. Сотрудники колледжа организовали эвакуацию. Через пять минут на место прибыли шесть пожарных расчётов.- При проведении разведки установлено, что в одном из туалетов замкнула сушилка для рук, а работник заведения потушил пожар при помощи огнетушителя. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.