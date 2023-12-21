В СНТ Улан-Удэ отключили свет

Его не будет до обеда



Сегодня, 21 декабря, в Октябрьском районе Улан-Удэ в связи с производством неотложных работ по устранению дефекта на трансформаторной подстанции отключена электроэнергия в СНТ «Металлист».



Света нет по адресам: ул. Золотая, 1 проезд, 2 проезд, 3 проезд, 4 проезд.



Время отключения: до 12:00, сообщает администрация района.

