Его не будет до обеда
Сегодня, 21 декабря, в Октябрьском районе Улан-Удэ в связи с производством неотложных работ по устранению дефекта на трансформаторной подстанции отключена электроэнергия в СНТ «Металлист».
Света нет по адресам: ул. Золотая, 1 проезд, 2 проезд, 3 проезд, 4 проезд.
Время отключения: до 12:00, сообщает администрация района.
В СНТ Улан-Удэ отключили свет
Происшествия, Фото:
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