В Иркутской области пожарные и соседи спасли мальчика, оказавшего в огненной ловушке









На ликвидацию пламени ушло девять минут. В результате пожара пострадали личные вещи и мебель.



Дознаватели МЧС осмотрели место происшествии, опросили пострадавшего мальчика и его родителей.



Выяснилось, что ребёнок, находясь дома один, наливал воду из электрочайника и случайно пролил воду на подставку. В результате произошло короткое замыкание электроприбора и воспламенения. Мальчик убежал из горящей кухни и спрятался в соседней комнате, на полу, открыв при этом окно.



Пожарные поблагодарили очевидцев за неравнодушие. Драгоценные секунды спасли жизнь мальчика. На ликвидацию пламени ушло девять минут. В результате пожара пострадали личные вещи и мебель.Дознаватели МЧС осмотрели место происшествии, опросили пострадавшего мальчика и его родителей.Выяснилось, что ребёнок, находясь дома один, наливал воду из электрочайника и случайно пролил воду на подставку. В результате произошло короткое замыкание электроприбора и воспламенения. Мальчик убежал из горящей кухни и спрятался в соседней комнате, на полу, открыв при этом окно.Пожарные поблагодарили очевидцев за неравнодушие. Драгоценные секунды спасли жизнь мальчика.



























В городе Усть-Илимск на пожаре спасли девятилетнего мальчика.Пожар произошёл днём 19 декабря в многоэтажке на улице Карла Маркса. Загорелась квартира на девятом этаже, оттуда валил густой дым.Пока пожарные ехали, на помощь ребёнку бросились соседи. Они сумели взломать дверь, но зайти внутрь уже не смогли из-за сильного дыма и открытого огня. Однако именно благодаря соседям пожарным не пришлось тратить время на вскрытие двери.- Благодаря помощи и участию соседей мальчик был обнаружен звеном газодымозащитной службы в задымлённой комнате на полу в течение нескольких секунд. При помощи спасательного устройства он был вынесен на свежий воздух и передан бригаде скорой помощи с отравлением угарным газом, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.В это время другое звено пожарных по автолестнице забралось в окно квартиры для тушения.