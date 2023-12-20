На юге республики продолжаются рейды охотнадзора
В Кяхтинском районе Бурятии государственные инспекторы Бурприроднадзора провели очередной рейд по соблюдению правил охоты. В общедоступных охотничьих угодьях было осмотрено более 10 автомашин.
Недалеко от села Тамир был задержан гражданин с огнестрельным расчехлённым оружием, а также без документов на охоту.
- Удалось предупредить незаконную охоту на копытных. Госинспектором составлен протокол по статье 8.37 КоАП РФ, - сообщили в Бурприроднадзоре.
Напомним, по правилам охоты охотникам обязательно нужно иметь: охотничий билет, разрешение на оружие. А в случае осуществления охоты: разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Кроме этого, при перевозке оружие должно находиться в состоянии транспортирования, то есть быть в чехле, кобуре.
- В соответствии со статьёй 8.37 КоАП РФ предусмотрен штраф до 4 тысяч рублей или лишение права осуществлять охоту на срок до 2 лет. На должностных лиц – до 35 тыс. рублей с конфискацией орудий. Незаконная охота влечёт и уголовную ответственность. Санкции УК РФ предусматривают лишение свободы до 5 лет, - пояснили в ведомстве.
В Бурятии предотвратили незаконную охоту
Происшествия, Фото:
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