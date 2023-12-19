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В сотых кварталах Улан-Удэ временно отключают электричество

В сотых кварталах Улан-Удэ временно отключают электричество
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Планируется, что света не будет 2 часа

Сегодня, 19 декабря, в Улан-Удэ запланировано отключение электричества в 117-124 кварталах. Причиной отсутствия света станет переход на вспомогательную подстанцию для стабилизации и увеличения потребления электроэнергии.

- Время отключения: с 15:00 до 17:00, - сообщили в администрации Октябрьского района.
Улан-Удэ отключение света Октябрьский район

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