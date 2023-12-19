19 декабря

18 декабря

Популярное

В Иркутской области рассказали, как эвакуировали охотника из тайги

В Иркутской области рассказали, как эвакуировали охотника из тайги
Происшествия,  Фото:БПСО
За ним вылетал вертолёт

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС эвакуировали охотника, который получил сильное обморожение в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл несколько дней назад в тайге в 110 км от посёлка Улькан. Трое мужчин – отец, сын и их приятель – отправились на охоту. Из-за сильных морозов они решили не возвращаться домой и переждать в зимовье. Но из-за перегрева печи произошёл пожар, и зимовье сгорело. При этом отец получил ожоги и не мог передвигаться самостоятельно.

Охотники вспомнили, что рядом есть ещё одно зимовье, и на самодельных носилках понесли пострадавшего к нему. По дороге к новому месту сын сильно обморозил ноги. Мужчины расположились в зимовье, но через три дня от полученных ожогов пострадавший скончался.

Мужчина, который не пострадал, на лыжах добрался до посёлка и сообщил о случившемся. Утром 18 декабря в тайгу был направлен вертолёт с группой спасателей МЧС и проводником.

- Обнаружив зимовье, спасатели спустились к нему методом беспарашютного десантирования. Лебёдкой пострадавший был поднят на борт вертолёта, - рассказали в Байкальском поисково-спасательном отряде.

Мужчине оказали первую помощь. Его транспортировали в посёлок Магистральный, где передали местным врачам.
спасательная операция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии двое парней украли мотоблок у пьяного хозяина
В Бурятии двое парней украли мотоблок у пьяного хозяина
Происшествия, 19.12.2023
Задержанные не имеют постоянного источника дохода
В Бурятии мужчина, напавший на девочку, угрожал ей ножом
В Бурятии мужчина, напавший на девочку, угрожал ей ножом
Происшествия, 19.12.2023
Злоумышленник приставил лезвие прямо к лицу школьницы
В Бурятии пожар унёс человеческую жизнь
В Бурятии пожар унёс человеческую жизнь
Происшествия, 19.12.2023
Погибшего мужчину обнаружили в задымлённой квартире
В частном секторе Улан-Удэ отключат свет
В частном секторе Улан-Удэ отключат свет
Происшествия, 19.12.2023
Его временно не будет на двух улицах Железнодорожного района
«Схватил и потащил»: На севере Бурятии мужчина напал на шестиклассницу
«Схватил и потащил»: На севере Бурятии мужчина напал на шестиклассницу
Происшествия, 19.12.2023
Злоумышленник приставал к девочке прямо возле её дома
В Улан-Удэ начался сезон краж портативных гаражей
В Улан-Удэ начался сезон краж портативных гаражей
Происшествия, 18.12.2023
Зарегистрированы первые две кражи
В Ангарске инспекторов ДПС подозревают в вымогательстве взятки
В Ангарске инспекторов ДПС подозревают в вымогательстве взятки
Происшествия, 18.12.2023
По данным следствия, полицейские вымогали взятку у пьяного водителя
В Бурятии сотрудники ГИБДД потушили горящую машину
В Бурятии сотрудники ГИБДД потушили горящую машину
Происшествия, 18.12.2023
Водитель пытался закидать пламя снегом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^