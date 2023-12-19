За ним вылетал вертолёт
Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС эвакуировали охотника, который получил сильное обморожение в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл несколько дней назад в тайге в 110 км от посёлка Улькан. Трое мужчин – отец, сын и их приятель – отправились на охоту. Из-за сильных морозов они решили не возвращаться домой и переждать в зимовье. Но из-за перегрева печи произошёл пожар, и зимовье сгорело. При этом отец получил ожоги и не мог передвигаться самостоятельно.
Охотники вспомнили, что рядом есть ещё одно зимовье, и на самодельных носилках понесли пострадавшего к нему. По дороге к новому месту сын сильно обморозил ноги. Мужчины расположились в зимовье, но через три дня от полученных ожогов пострадавший скончался.
Мужчина, который не пострадал, на лыжах добрался до посёлка и сообщил о случившемся. Утром 18 декабря в тайгу был направлен вертолёт с группой спасателей МЧС и проводником.
- Обнаружив зимовье, спасатели спустились к нему методом беспарашютного десантирования. Лебёдкой пострадавший был поднят на борт вертолёта, - рассказали в Байкальском поисково-спасательном отряде.
Мужчине оказали первую помощь. Его транспортировали в посёлок Магистральный, где передали местным врачам.
В Иркутской области рассказали, как эвакуировали охотника из тайги
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Задержанные не имеют постоянного источника дохода
Плита была неисправна
Злоумышленник приставил лезвие прямо к лицу школьницы
Погибшего мужчину обнаружили в задымлённой квартире
Во время наезда женщина была пьяна
Одна из них восстановлению не подлежит
Его временно не будет на двух улицах Железнодорожного района
Пострадавшая сломала рёбра
Злоумышленник приставал к девочке прямо возле её дома
Зарегистрированы первые две кражи
По данным следствия, полицейские вымогали взятку у пьяного водителя
Потерпевший умер на месте
Он бесследно пропал на полгода
Скоро браконьер пойдёт под суд
Водитель пытался закидать пламя снегом