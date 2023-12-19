Одна из них восстановлению не подлежит
Неизвестные вандалы разрушили несколько ледовых фигур, созданных в Иркутске по проекту Ледового города «Счастье чистой воды». Об этом сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов в своём Telegram-канале.
В сквере имени Кирова вандалы разбили часть одной из букв «Иркутского алфавита». А в 130-м квартале уничтожили ледовую книгу. Она уже не подлежит восстановлению.
Власти Иркутска подали заявление в полицию. Сейчас полицейские устанавливают злоумышленников.
- Над созданием ледовой сказки в Иркутске трудится огромная команда. Мастера вкладывают в эту работу свои силы и время, чтобы сделать праздник для всех жителей и гостей нашего города! Призываю всех относиться бережно к их труду. А если вы увидели факт вандализма, просьба сообщать в полицию, - обратился Руслан Болотов.
В Иркутске вандалы разрушили несколько ледовых скульптур
Происшествия, Фото:
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