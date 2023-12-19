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В частном секторе Улан-Удэ отключат свет

В частном секторе Улан-Удэ отключат свет
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Его временно не будет на двух улицах Железнодорожного района

19 декабря в Железнодорожном районе Улан-Удэ с 9:00 до 15:00 будет отключена электроэнергия в частном секторе по адресам: ул. Ракитная, 1-52, ул. Платиновая, 1-25.

Как сообщили в администрации района, отключение произойдёт в связи с производством неотложных работ.
Железнодорожный район Улан-Удэ отключение света

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