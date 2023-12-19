Его временно не будет на двух улицах Железнодорожного района
19 декабря в Железнодорожном районе Улан-Удэ с 9:00 до 15:00 будет отключена электроэнергия в частном секторе по адресам: ул. Ракитная, 1-52, ул. Платиновая, 1-25.
Как сообщили в администрации района, отключение произойдёт в связи с производством неотложных работ.
В частном секторе Улан-Удэ отключат свет
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 19.12.2023
Пострадавшая сломала рёбра
Происшествия, 19.12.2023
Злоумышленник приставал к девочке прямо возле её дома
Зарегистрированы первые две кражи
По данным следствия, полицейские вымогали взятку у пьяного водителя
Потерпевший умер на месте
Он бесследно пропал на полгода
Скоро браконьер пойдёт под суд
Водитель пытался закидать пламя снегом
Его будут судить за убийства с особой жестокостью
Она получила отравление угарным газом
Автомобиль Toyota Crown столкнулся с большегрузом Volvo
Пожар произошёл в Зверосовхозе
Одной из жертв он предложил выкупить телефон
Труп пролежал на кровати неделю
Мужчина спрятал машину в своём гараже