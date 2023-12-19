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В Бурятии водитель «Тойоты Аллион» сбила женщину

В Бурятии водитель «Тойоты Аллион» сбила женщину
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадавшая сломала рёбра

Накануне, 18 декабря, на дорогах Бурятии зарегистрировано 37 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшим. В селе Петропавловка Джидинского района произошёл наезд на пешехода.

- Около 6 часов вечера 46-летняя водитель автомобиля «Тойота Аллион», следуя по улице Комсомольской, вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на 49-летнюю женщину, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Пострадавшую госпитализировали в местную больницу с переломом рёбер.

Как сообщал «Байкал-Dailу», за 11 месяцев на дорогах Бурятии произошло 983 ДТП с пострадавшими.

ДТП

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