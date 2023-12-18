Житель Улан-Удэ одним ударом ножа убил мужчину

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Потерпевший умер на месте



Житель Улан-Удэ одним ударом ножа убил знакомого. Расправа произошла во время совместного распития алкоголя.



- Испытывая неприязнь, горожанин схватил нож и нанёс им один удар в грудную клетку. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.



13 декабря суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Улан-удэнец пробудет за решёткой минимум до 11 февраля 2024 года.



