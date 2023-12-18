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Житель Улан-Удэ одним ударом ножа убил мужчину

Житель Улан-Удэ одним ударом ножа убил мужчину
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Потерпевший умер на месте

Житель Улан-Удэ одним ударом ножа убил знакомого. Расправа произошла во время совместного распития алкоголя.

- Испытывая неприязнь, горожанин схватил нож и нанёс им один удар в грудную клетку. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.

13 декабря суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Улан-удэнец пробудет за решёткой минимум до 11 февраля 2024 года.

убийство

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