В Бурятии сотрудники ГИБДД потушили горящую машину













В Прибайкальском районе Бурятии сотрудники ГИБДД помогли потушить загоревшийся на дороге автомобиль «Хонда».Как рассказали в МВД по Бурятии, инцидент произошёл 13 декабря в селе Турунтаево. Сотрудники ОГИБДД заступили на дежурство и прошли положенное в начале рабочего дня медосвидетельствование. Отъезжая от медучреждения, они заметили стоящий на перекрёстке автомобиль. Из-под капота и из салона вырывались языки пламени, валил дым. Водитель, бегая от машины к обочине за снегом, пытался потушить возгорание.Оценив сложившуюся обстановку, старший инспектор ДПС Андрей Добрынин и стажёр по должности инспектора Виктор Снетков подъехали к горящей иномарке.Андрей Добрынин достал из багажника служебного автомобиля огнетушитель и помог ликвидировать пожар.- В результате грамотных и оперативных действий полицейских никто из участников дорожного движения не пострадал, - подчеркнули в министерстве внутренних дел.53-летний водитель транспортного средства рассказал автоинспекторам, что положил под капот в качестве утеплителя одеяло. Оно, по всей вероятности, и спровоцировало возгорание, упав по ходу движения на глушитель.Водитель выразил огромную благодарность сотрудникам полиции за своевременно оказанную помощь.