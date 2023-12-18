В Бурятии пожар уничтожил кафе

Стали известны подробности крупного пожара, произошедшего ночью 18 декабря в селе Кижинга. Как выяснилось, там сгорело кафе Yummy.
- Ночью на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в Кижинге. Когда прибыли пожарные, огнём было охвачено двухэтажное здание. Для ликвидации возгорания личному составу потребовалось более четырёх часов. В результате пожара полностью сгорело здание кафе и пристроенная к нему котельная на общей площади 108 кв.м. На первом этаже располагалось кафе Yummy, второй этаж был не эксплуатируемый, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пострадавших нет - на момент возгорания кафе было закрыто.
По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания электрической проводки в котельной.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 17 декабря крупный пожар произошёл на фермерской стоянке в Тарбагатайском районе.