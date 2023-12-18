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В Бурятии пожар уничтожил кафе

В Бурятии пожар уничтожил кафе
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Здание кафе и котельная сгорели полностью

Стали известны подробности крупного пожара, произошедшего ночью 18 декабря в селе Кижинга. Как выяснилось, там сгорело кафе Yummy.

- Ночью на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в Кижинге. Когда прибыли пожарные, огнём было охвачено двухэтажное здание. Для ликвидации возгорания личному составу потребовалось более четырёх часов. В результате пожара полностью сгорело здание кафе и пристроенная к нему котельная на общей площади 108 кв.м. На первом этаже располагалось кафе Yummy, второй этаж был не эксплуатируемый, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

 

Пострадавших нет - на момент возгорания кафе было закрыто.

По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания электрической проводки в котельной.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 17 декабря крупный пожар произошёл на фермерской стоянке в Тарбагатайском районе.
пожар кафе

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