Улан-удэнцы обсуждают в соцсетях странного мужчину, домогавшегося детей



Эту историю рассказали накануне в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». По словам автора поста, всё произошло в столице Бурятии. Ученики четвёртого класса одной из городских школ собрались на фотосессию и мама одной из них ехала вместе с девочками в трамвае. Среди других пассажиров был пьяный мужчина, который вышел на остановке следом за ребятишками, а потом поднялся в фотостудию, говорится в публикации.



- Сел там в кресло и стал наблюдать за детьми. На вопросы не реагировал – в ушах у него были наушники. Родители стали выяснять, чей же это отец в таком состоянии привёз ребёнка. Оказалось, что он не имеет отношения ни к кому из класса, – поделилась неизвестный автор. – Администратор студии вызвала охрану. Те приехали с автоматами, в масках и только тогда этот тип вынул наушники.



Когда ЧОПовцы увели странного гражданина, младшеклассницы, ехавшие в трамвае, признались, что он «пытался взять их за руку, погладить и прижаться». Незнакомца даже запечатлели на камеру, но фото выкладывать не стали. Зато опубликовали приметы – европейской внешности, среднего телосложения и роста, красная шапка с тёмным помпоном, камуфляжная форма. «В правоохранительные органы обязательно заявим. Но, пожалуйста, берегите своих детей», – отметили родители школьников.



В комментариях к посту жители бурятской столицы призвали обратиться в полицию как можно скорее и возмутились, почему в группе не опубликовали фотографию мужчины, если он предоставляет опасность для юных улан-удэнцев. А некоторые пользователи не поверили в эту историю, заявив, что она больше похожа на вброс.