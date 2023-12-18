В райцентре в Бурятии горели кафе, гараж и котельная



В Кижинге произошёл крупный пожар. Там вспыхнуло деревянное двухэтажное кафе, котельная и гараж. Пламя охватило площадь в 108 квадратных метров, рассказали в группе «Кижинга-инфо.24/7».



Возгорание ликвидировали. К тушению привлекли восемь сотрудников пожарной части № 59 и ещё одного – из ПЧ № 58. Всего задействовали 4 единицы техники.



При пожаре никто не пострадал. Обстоятельства уточняются.