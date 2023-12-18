В райцентре в Бурятии горели кафе, гараж и котельная

При пожаре никто не пострадал
В Кижинге произошёл крупный пожар. Там вспыхнуло деревянное двухэтажное кафе, котельная и гараж. Пламя охватило площадь в 108 квадратных метров, рассказали в группе «Кижинга-инфо.24/7».
Возгорание ликвидировали. К тушению привлекли восемь сотрудников пожарной части № 59 и ещё одного – из ПЧ № 58. Всего задействовали 4 единицы техники.
При пожаре никто не пострадал. Обстоятельства уточняются.
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