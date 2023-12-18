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Пригородному селу в Бурятии угрожают наледные воды

Пригородному селу в Бурятии угрожают наледные воды
Происшествия,  Фото:Cергей Тарасенко
Они уже подтопили один участок

Накануне в селе Гурульба в пригородном Иволгинском районе зафиксировали выход наледных вод. Как сообщили в группе «Иволга-инфо.24/7», там частично подтопило один участок на улице Набережная. 

Пять специалистов из МАУ «Иволга» обустроили водоотводный канал протяжённостью в 35 метров, глубиной в 1,25 и шириной в 1,9. Для этого привлекли 4 единицы техники.

Сейчас в селе ведётся мониторинг обстановки, рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе района.
наледные воды земельные участки

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