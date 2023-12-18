Пригородному селу в Бурятии угрожают наледные воды



Накануне в селе Гурульба в пригородном Иволгинском районе зафиксировали выход наледных вод. Как сообщили в группе «Иволга-инфо.24/7», там частично подтопило один участок на улице Набережная.



Пять специалистов из МАУ «Иволга» обустроили водоотводный канал протяжённостью в 35 метров, глубиной в 1,25 и шириной в 1,9. Для этого привлекли 4 единицы техники.



Сейчас в селе ведётся мониторинг обстановки, рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе района.