В Бурятии произошло ДТП с участием пяти автомобилей

В субботу, 16 декабря, в Кабанском районе Бурятии зарегистрировано ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщило «Кабанск-инфо»
«Введено реверсивное движение на 195 км федеральной трассы «Байкал». Причина – ДТП с участием пяти автомобилей», - говорится в сообщении.
Один из участников аварии – большегруз. Для его эвакуации пришлось временно перекрывать движение транспорта.
Известно, что пострадавших нет.
Более подробная информация устанавливается.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне вечером в Иркутске из-за коммунальной аварии случилось массовое ДТП. Там прорвало трубу, и дорога превратилась в один длинный каток. На спуске с горы водители не справлялись с управлением и стали заезжать на крыши других машин. Столкнулись 18 легковых машин, две грузовых и рейсовый автобус.