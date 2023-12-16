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Улан-удэнка продала квартиру и перевела все деньги мошенникам

Улан-удэнка продала квартиру и перевела все деньги мошенникам
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она попалась на очень распространённую схему обмана

За неделю мошенники обманули 61 жителя Бурятии, сообщили в прокуратуре республики. В общей сложности потерпевшие лишились 8,8 млн рублей.

Наибольшую сумму потеряла жительница Улан-Удэ, которая перечислила преступникам 4,3 млн рублей. Для этого она даже продала свою квартиру.

- Жительнице Улан-Удэ на сотовый телефон неоднократно поступали звонки от лиц, представлявшихся сотрудниками полиции, Центрального банка России. Они убедили потерпевшую, что неустановленные граждане пытаются совершить сделку по продаже принадлежащей ей квартиры. Один из звонивших предложил женщине срочно продать жилое помещение и полученные от продажи деньги перечислить на «безопасный» счёт. Поддавшись обману, она данные указания выполнила, в результате чего лишилась 4,3 млн рублей, - рассказали в прокуратуре.

Как сообщал «Байкал-Dailу», аналогичным образом этим летом телефонные мошенники обманули ещё одну улан-удэнку. Пожилая женщина продала единственную квартиру в посёлке Восточный. При этом, торопясь выполнять требования злоумышленников, выставила её по цене ниже рыночной стоимости – за 3,1 млн рублей. Все деньги она перечислила преступникам, при этом веря, что на самом деле «спасает свою недвижимость».

С начала года жертвами интернет-преступников стали 2 608 жителей республики. Причинённый им ущерб составил 662,9 млн рублей.


мошенничество

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