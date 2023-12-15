На месте работали 25 пожарных
Сегодня днём, 15 декабря, на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ.
На момент прибытия пожарных горела кровля двухэтажного неэксплуатируемого здания, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
- Благодаря слаженным действиям личного состава удалось снять угрозу перехода огня на соседние строения. В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет. Всего на месте работали 25 человек и шести единиц техники, - уточнили в ведомстве.
Предварительную причину и площадь пожара устанавливает дознаватель МЧС.
В Улан-Удэ тушили пожар на Верхней Берёзовке
Происшествия, Фото:
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