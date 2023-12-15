В том числе погибли 10 детей
За 11 месяцев на дорогах Бурятии произошло 983 ДТП с пострадавшими. Погибли 110 человек. Травмы различной степени тяжести получили 1330 человек. Статистику привели в МВД по Бурятии.
- Основной причиной совершения ДТП явились нарушения ПДД, допущенные водителями транспортных средств (более 90% аварий). Вместе с тем, сами пешеходы стали виновниками 87 происшествий, а в 41 случае они находились на проезжей части в состоянии опьянения, - говорится в сообщении.
С участием детей зафиксировано 180 ДТП. Погибли 10 и травмировано 202 несовершеннолетних.
По вине водителей в нетрезвом виде произошло 184 аварии. Их безответственное поведение привело к гибели 42 и травмированию 251 человека.
Самым распространённым видом дорожно-транспортных происшествий стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов (326 и 250 ДТП соответственно). Однако наибольшее число погибших отмечено в авариях, связанных со съездами с дорог: в 209 происшествиях скончались 35 участников дорожного движения.
С начала года на дорогах Бурятии погибли 110 человек
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он отправился в самоволку и нашёлся только через семь месяцев
Она поверила преступникам, которые сперва заплатили ей небольшие суммы
В том числе погибли 10 детей
Водитель одного из большегрузов врезался в другой
Местные жители остались без света
Пожар тушили полчаса
Пожар произошёл в Усть-Ордынском
Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы
А ещё семь оказались на больничной койке
Ущерб устанавливается
Возбуждены уголовные дела
Пострадали три человека
Воспитанников ДОУ пообещали распределить по другим учреждениям
Происшествия, 14.12.2023
У задержанного нашли капканы и тросовые петли
Происшествия, 14.12.2023
В отношении ресурсоснабжающих компаний возбудят административное производство