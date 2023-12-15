С начала года на дорогах Бурятии погибли 110 человек

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

В том числе погибли 10 детей



За 11 месяцев на дорогах Бурятии произошло 983 ДТП с пострадавшими. Погибли 110 человек. Травмы различной степени тяжести получили 1330 человек. Статистику привели в МВД по Бурятии.



- Основной причиной совершения ДТП явились нарушения ПДД, допущенные водителями транспортных средств (более 90% аварий). Вместе с тем, сами пешеходы стали виновниками 87 происшествий, а в 41 случае они находились на проезжей части в состоянии опьянения, - говорится в сообщении.



С участием детей зафиксировано 180 ДТП. Погибли 10 и травмировано 202 несовершеннолетних.



По вине водителей в нетрезвом виде произошло 184 аварии. Их безответственное поведение привело к гибели 42 и травмированию 251 человека.



Самым распространённым видом дорожно-транспортных происшествий стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов (326 и 250 ДТП соответственно). Однако наибольшее число погибших отмечено в авариях, связанных со съездами с дорог: в 209 происшествиях скончались 35 участников дорожного движения.

