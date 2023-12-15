В Бурятии неизвестные подпилили опору ЛЭП

Местные жители остались без света
В селе Кижинга неизвестные повредили опору высоковольтной линии, подпилив её.
Произошло аварийное отключение электричества. Без света остались 16 улиц, четыре магазина, одно предприятие и здание управления Федеральной службы судебных приставов.
- Причиной отключения стал запил на анкерной опоре высоковольтной линии 10 тысяч вольт. Направлена бригада и спецтехника для ремонта повреждённой опоры, - сообщили в группе «Кижинга-инфо».
Подачу электричества планируют восстановить сегодня в 19:00.
Кто стал виновником инцидента и с какими целями, пока неизвестно.
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