В Бурятии неизвестные подпилили опору ЛЭП





В селе Кижинга неизвестные повредили опору высоковольтной линии, подпилив её.Произошло аварийное отключение электричества. Без света остались 16 улиц, четыре магазина, одно предприятие и здание управления Федеральной службы судебных приставов.- Причиной отключения стал запил на анкерной опоре высоковольтной линии 10 тысяч вольт. Направлена бригада и спецтехника для ремонта повреждённой опоры, - сообщили в группе «Кижинга-инфо».Подачу электричества планируют восстановить сегодня в 19:00.Кто стал виновником инцидента и с какими целями, пока неизвестно.