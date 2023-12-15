15 декабря

14 декабря

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В Бурятии неизвестные подпилили опору ЛЭП

В Бурятии неизвестные подпилили опору ЛЭП
Происшествия,  Фото:"Кижинга-инфо"
Местные жители остались без света

В селе Кижинга неизвестные повредили опору высоковольтной линии, подпилив её.


Произошло аварийное отключение электричества. Без света остались 16 улиц, четыре магазина, одно предприятие и здание управления Федеральной службы судебных приставов.

- Причиной отключения стал запил на анкерной опоре высоковольтной линии 10 тысяч вольт. Направлена бригада и спецтехника для ремонта повреждённой опоры, - сообщили в группе «Кижинга-инфо».

Подачу электричества планируют восстановить сегодня в 19:00.

Кто стал виновником инцидента и с какими целями, пока неизвестно. 
электроснабжение

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