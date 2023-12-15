Пожар тушили полчаса
Вечером 14 декабря на номер вызова экстренных оперативных служб 112 поступило сообщение о возгорании жилого двухквартирного дома в селе Мухоршибирь.
Когда пожарные прибыли, одна из квартир была сильно задымлена.
- Очаг возгорания находился в комнате. Потушить возгорание удалось в течение 30 минут. В результате пожара сгорели личные вещи, находящиеся в комнате, обгорели стены на общей площади 6 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как выяснилось, возгорание произошло из-за оставленного без присмотра работающего обогревателя.
Специалисты обратились к жителям Бурятии с просьбой не оставлять электроприборы включенными без присмотра, а также не перегружать сеть единовременным включением приборов.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне пожар произошёл в бичурском селе Хонхолой, где сгорела котельная детского сада «Золотая рыбка». Садик остался без тепла, так что воспитанников временно распределят по другим учреждениям.
В Бурятии оставленный без присмотра обогреватель привёл к пожару
Происшествия, Фото:
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