15 декабря

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В Бурятии оставленный без присмотра обогреватель привёл к пожару

В Бурятии оставленный без присмотра обогреватель привёл к пожару
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар тушили полчаса

Вечером 14 декабря на номер вызова экстренных оперативных служб 112 поступило сообщение о возгорании жилого двухквартирного дома в селе Мухоршибирь.

Когда пожарные прибыли, одна из квартир была сильно задымлена.

- Очаг возгорания находился в комнате. Потушить возгорание удалось в течение 30 минут. В результате пожара сгорели личные вещи, находящиеся в комнате, обгорели стены на общей площади 6 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как выяснилось, возгорание произошло из-за оставленного без присмотра работающего обогревателя.

Специалисты обратились к жителям Бурятии с просьбой не оставлять электроприборы включенными без присмотра, а также не перегружать сеть единовременным включением приборов.

Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне пожар произошёл в бичурском селе Хонхолой, где сгорела котельная детского сада «Золотая рыбка». Садик остался без тепла, так что воспитанников временно распределят по другим учреждениям. 
пожар

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