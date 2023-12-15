Смертельные морозы: В Бурятии от холода погибли 12 человек

А ещё семь оказались на больничной койке
В ноябре и первой половине декабря 19 человек в Бурятии получили холодовые травмы. Из них 12 – со смертельным исходом. Ещё 7 пострадавших попали в больницы. Об этом рассказали в территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК).
Там напомнили, что риск обморожения в сильные морозы возрастает. Потому не стоит долго оставаться на улице и употреблять алкоголь. Выбирать следует комфортную, тёплую и дышащую одежду.
Если вы чувствуете, что начали замерзать, отправляйтесь в тёплое помещение, выпейте что-то согревающее – к примеру, горячий сладкий чай и укутайтесь в плед или одеяло.
- Если вы находитесь на улице в общественном месте, то по возможности зайдите в магазин, торговый центр и т. д. и оставайтесь там, пока не согреетесь, – отмечают в ТЦМК.
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