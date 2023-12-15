Ущерб оценили в сумму более полмиллиона рублей
В декабре в Тункинском районе Бурятии государственные инспекторы национального парк «Тункинский» совместно с сотрудниками Забайкальского межрегионального управления Росприроднадзора провели выездное обследование в целях контроля за соблюдением требований лесного законодательства.
В Аршанском инспекторском участке ими выявлено нарушение требований законодательства в области охраны лесов. Так, местный житель, имея договор купли-продажи на тридцать пять деревьев породы берёза, произвёл рубку одиннадцати лиственниц. Ущерб от незаконной вырубки, согласно материально-оценочной справке, составил 565 235 рублей.
- Материалы по данной незаконной рубке переданы в МО МВД России «Тункинский» для возбуждения уголовного дела и принятия правового решения, - сообщили в Тункинском национальном парке.
В нацпарке Бурятии выявлена незаконная рубка
Происшествия, Фото:
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