Возбуждены уголовные дела
В Гусиноозёрске росгвардейцы и полицейские задержали трёх человек с наркотиками.
- Поступила оперативная информация о том, что в одном из микрорайонов Гусиноозёрска изготавливают наркотические вещества. В ходе проверки информация подтвердилась. При досмотре у подозреваемых обнаружили свёртки с веществом растительного происхождения, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
50-летнего мужчину и двух 20-летних парней (все трое – местные жители) доставили в полицию.
Проведённая экспертиза показала, что изъятое вещество – это 400 граммова гашишного масла.
Возбуждены уголовные дела по факту незаконного оборота наркотических средств, проводится расследование.
У трёх жителей Бурятии нашли гашишное масло
Происшествия, Фото:
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