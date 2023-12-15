15 декабря

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У трёх жителей Бурятии нашли гашишное масло

У трёх жителей Бурятии нашли гашишное масло
Происшествия,  Фото:Росгвардия
Возбуждены уголовные дела

В Гусиноозёрске росгвардейцы и полицейские задержали трёх человек с наркотиками.

- Поступила оперативная информация о том, что в одном из микрорайонов Гусиноозёрска изготавливают наркотические вещества. В ходе проверки информация подтвердилась. При досмотре у подозреваемых обнаружили свёртки с веществом растительного происхождения, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

50-летнего мужчину и двух 20-летних парней (все трое – местные жители) доставили в полицию.

Проведённая экспертиза показала, что изъятое вещество – это 400 граммова гашишного масла.

Возбуждены уголовные дела по факту незаконного оборота наркотических средств, проводится расследование.

наркотики Росгвардия

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