У трёх жителей Бурятии нашли гашишное масло

Возбуждены уголовные дела



В Гусиноозёрске росгвардейцы и полицейские задержали трёх человек с наркотиками.



- Поступила оперативная информация о том, что в одном из микрорайонов Гусиноозёрска изготавливают наркотические вещества. В ходе проверки информация подтвердилась. При досмотре у подозреваемых обнаружили свёртки с веществом растительного происхождения, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



50-летнего мужчину и двух 20-летних парней (все трое – местные жители) доставили в полицию.



Проведённая экспертиза показала, что изъятое вещество – это 400 граммова гашишного масла.



Возбуждены уголовные дела по факту незаконного оборота наркотических средств, проводится расследование.



