В Бурятии детсад из-за пожара остался без котельной в сильные морозы



Крупное возгорание произошло вечером 14 декабря в бичурском селе Хонхолой. Там вспыхнула котельная, расположенная на территории детского сада «Золотая рыбка».



Как отметили в республиканском управлении МЧС, в здании в этот момент никого не было. Сообщение о пожаре поступило в 19:10 от диспетчера центрального пункта пожарной связи. К тушению привлекали добровольцев из сельского поселения «Потанинское». Им помогали местные жители.



Огонь полностью ликвидировали в 20:50. Он уничтожил котельную на площади в 16 квадратных метров, отопительный котёл, электрогенератор, бойлер и электроцентробежный насос. Обошлось без пострадавших, однако садик остался без тепла в сильные морозы.



По данным группы «Бичура-инфо.24/7», в пятницу, 15 декабря, в районе состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсудят распределение воспитанников ДОУ по ближайшим детсадам. Предварительная причина пожара уже известна – неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.





После возгорания прокуратура Бурятии начала проверку. Там дадут оценку соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации котельной. При наличии оснований в надзорном ведомстве пообещали принять меры прокурорского реагирования, в том числе – по обеспечению права детей на дошкольное образование.









