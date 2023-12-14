Пожар произошёл в Старом Онохое
Утром 13 декабря на номер 112 поступило сообщение о возгорании надворных построек в селе Старый Онохой Заиграевского района Бурятии.
Когда пожарные прибыли, горели сарай и пристроенная стайка. Возгорание потушили в течение часа.
- Существовала угроза распространения огня на стоящий рядом дом, которую пожарным удалось предотвратить, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В результате пожара сгорели сарай и стайка. Во время возгорания внутри находились 17 кур и один поросёнок, сообщается в группе «Заиграево-инфо».
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 11 декабря в Ильинке заживо сгорели 70 куриц.
В Бурятии на пожаре погибли 17 куриц и один поросёнок
Происшествия, Фото:
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