В Иркутской области водитель погиб в столкновении с большегрузом

Авария произошла в Черемховском районе
Вблизи деревни Заморская в Черемховском районе Иркутской области столкнулись Toyota Carina и большегруз Hovo. Авария произошла утром 14 декабря на 1759 километре федеральной трассы «Сибирь».
- По предварительной информации, в утреннее время 67-летний водитель автомобиля Toyota Carina не выбрал безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля Hovo, совершил с ним столкновение. После чего легковой автомобиль совершил съезд с проезжей части дороги в кювет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой помощи.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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