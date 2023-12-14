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В Иркутской области водитель погиб в столкновении с большегрузом

Происшествия, 
Авария произошла в Черемховском районе

Вблизи деревни Заморская в Черемховском районе Иркутской области столкнулись Toyota Carina и большегруз Hovo. Авария произошла утром 14 декабря на 1759 километре федеральной трассы «Сибирь».

- По предварительной информации, в утреннее время 67-летний водитель автомобиля Toyota Carina не выбрал безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля Hovo, совершил с ним столкновение. После чего легковой автомобиль совершил съезд с проезжей части дороги в кювет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой помощи.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.


ДТП смерть

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