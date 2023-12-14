Эвакуировались 19 человек
Днём 13 декабря на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в здании общежития в селе Багдарин Баунтовского эвенкийского района Бурятии.
На место выехал дежурный караул пожарной части. Однако к их приезду огонь местные жители потушили сами.
- Пострадавших нет: до приезда пожарного подразделения из общежития самостоятельно эвакуировались 19 человек, из них 17 детей. Очаг возгорания находился в одной из комнат на втором этаже, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как выяснилось, пожар устроили дети, баловавшиеся с огнём. Они подожгли матрас и кровать.
В Бурятии дети устроили пожар в общежитии
Происшествия, Фото:
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