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Жителя Иркутской области будут судить за убийство 10-летней давности

Жителя Иркутской области будут судить за убийство 10-летней давности
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Молодой человек зарезал сторожа из-за трактора

В Иркутской области предстанет перед судом 29-летний житель Шелехова, обвиняемый в убийстве сторожа в селе Хомутово. Преступление произошло почти 10 лет назад, в январе 2014 года.

По данным следствия, тогда подозреваемый проник на территорию сельскохозяйственного предприятия, чтобы украсть трактор.

- Во время совершения противоправных действий он увидел в помещении сторожа, после чего у него возник умысел совершить убийство мужчины. Потерпевшему он нанёс множественные ножевые ранения, от которых тот скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

В 2014 году следствие было приостановлено в связи с тем, что убийцу найти не удалось.

В декабре 2023 года следователи СК и криминалисты возобновили уголовное дело, провели ряд следственных действий, которые позволили установить личность подозреваемого.

Им оказался ранее судимый житель города Шелехова, которому сейчас 29 лет. Полицейские при содействии сотрудников СОБР задержали мужчину и доставили в следственный отдел. Он признался в содеянном.

Уголовное дело ушло в суд для рассмотрения по существу.
убийство

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