В Забайкалье следователи начали проверку из-за проблем с отоплением в Борзе

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

На центральной котельной города упало давление



Следователи начали доследственную проверку в городе Борзя Забайкальского края из-за проблем с отоплением во время морозов. Проверка проводится по признакам халатности.



В соцсетях сообщается, что температурах в квартирах жителей города упала до 12 градусов. Между тем, в регионе стоят 40-градусные морозы.



- Следователи опросят жителей замерзающих домов, получат объяснения должностных лиц ресурсоснабжающих организаций, а также государственных органов, в обязанности которых входит обеспечение надлежащих условий проживания граждан. При необходимости будут затребованы и изучены документы, - сообщает следственное управление СК России по Забайкальскому краю.



В краевом ГУ МЧС уточнили, что с 11 декабря на центральной котельной Борзи упало давление в системе теплоснабжения. При этом порывы труб на теплотрассах не выявлены.



На сегодняшний день все котельные города работают в штатном режиме, сообщили сотрудники МЧС.



Проблемным остаётся восьмиквартирный двухэтажный дом по улице Матросова,16. Циркуляция горячей воды в системе отопления не осуществляется в связи с перемерзанием обратки, которая требует замены.

