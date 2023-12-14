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В Забайкалье следователи начали проверку из-за проблем с отоплением в Борзе

В Забайкалье следователи начали проверку из-за проблем с отоплением в Борзе
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
На центральной котельной города упало давление

Следователи начали доследственную проверку в городе Борзя Забайкальского края из-за проблем с отоплением во время морозов. Проверка проводится по признакам халатности.

В соцсетях сообщается, что температурах в квартирах жителей города упала до 12 градусов. Между тем, в регионе стоят 40-градусные морозы.

- Следователи опросят жителей замерзающих домов, получат объяснения должностных лиц ресурсоснабжающих организаций, а также государственных органов, в обязанности которых входит обеспечение надлежащих условий проживания граждан. При необходимости будут затребованы и изучены документы, - сообщает следственное управление СК России по Забайкальскому краю.

В краевом ГУ МЧС уточнили, что с 11 декабря на центральной котельной Борзи упало давление в системе теплоснабжения. При этом порывы труб на теплотрассах не выявлены.

На сегодняшний день все котельные города работают в штатном режиме, сообщили сотрудники МЧС.

Проблемным остаётся восьмиквартирный двухэтажный дом по улице Матросова,16. Циркуляция горячей воды в системе отопления не осуществляется в связи с перемерзанием обратки, которая требует замены. 
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