В нацпарке Бурятии задержали браконьера с добытым соболем

Происшествия, Фото: Тункинский нацпарк

У задержанного нашли капканы и тросовые петли



12 декабря в Тункинском районе Бурятии оперативной группой №1 национального парка «Тункинский» во время проведения контрольного надзорного мероприятия на территории Аршанского инспекторского участка задержан в лесном массиве местный житель.



У нарушителя изъяты тросовые петли в количестве пяти штук, два капкана и одна особь соболя. Разрешительных документов у мужчины не оказалось.



- По факту случившегося был составлен протокол об административном правонарушении по статье 8.39 КоАП РФ. Мужчина доставлен в МО МВД «Тункинский» для возбуждения уголовного дела, - сообщает Тункинский нацпарк.

