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В нацпарке Бурятии задержали браконьера с добытым соболем

В нацпарке Бурятии задержали браконьера с добытым соболем
Происшествия,  Фото:Тункинский нацпарк
У задержанного нашли капканы и тросовые петли

12 декабря в Тункинском районе Бурятии оперативной группой №1 национального парка «Тункинский» во время проведения контрольного надзорного мероприятия на территории Аршанского инспекторского участка задержан в лесном массиве местный житель.

У нарушителя изъяты тросовые петли в количестве пяти штук, два капкана и одна особь соболя. Разрешительных документов у мужчины не оказалось.

- По факту случившегося был составлен протокол об административном правонарушении по статье 8.39 КоАП РФ. Мужчина доставлен в МО МВД «Тункинский» для возбуждения уголовного дела, - сообщает Тункинский нацпарк.
Бурятия национальный парк браконьерство Тункинский район

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