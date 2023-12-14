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В жилом доме в Туве произошёл взрыв газа

В жилом доме в Туве произошёл взрыв газа
Происшествия,  Фото:пресс-служба правительства Тувы
Медицинская помощь потребовалась хозяину квартиры

Телефонное сообщение о взрыве в одной из квартир дома по улице Юбилейная посёлка Хову-Аксы поступило на телефон дежурного ЕДДС Чеди-Хольского района Тувы вчера, 13 декабря, в 10:54. Житель соседнего дома сообщил, что увидел, как выбило стеклопакеты из оконных проёмов квартиры.

Прибывшая бригада «скорой помощи» констатировала у мужчины 1989 года рождения, являющего хозяином квартиры, ожог предплечья лёгкой степени, уточнили в ЕДДС. В квартире кроме него находились четверо детей, которым медицинская помощь не потребовалась. Пострадавшим оказали психологическую помощь.

В администрации Чеди-Хольского района состоялось внеочередное заседание комиссии по ЧС. Предварительно установлено, что причиной взрыва стала утечка газа из неисправного оборудования бытовой газовой плиты. Рабочая группа администрации проводит обследование многоквартирного дома на предмет возможных повреждений. Известно, что здание было сдано в эксплуатацию три года назад.

На время устранения повреждений в квартире, дети с матерью будут находиться в частном доме семьи в этом же посёлке, сообщили в администрации района.

- По факту произошедшего глава республики Владислав Ховалыг поручил своему заместителю Виталию Бартына-Сады выехать на место для координации действий по оказанию помощи семье с устранением ущерба, - сообщает официальный портал Республики Тыва.


Тува взрыв газа

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