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Житель Бурятии обманом получал социальную выплату

Житель Бурятии обманом получал социальную выплату
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мировой судья назначил ему штраф

Житель Кижингинского района Бурятии признан судом виновным в мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ).

- Мужчина получал надбавку к пенсии в связи с наличием на иждивении нетрудоспособного члена семьи. В апреле 2022 года он трудоустроился в коммунальное предприятие, однако в пенсионный орган о наступлении обстоятельств, связанных с выплатой надбавки, не сообщил, - рассказали в прокуратуре Бурятии.

В итоге он незаконно получил 23 тысячи рублей.

Мировой судья судебного участка Кижингинского района назначил виновному штраф в размере 10 тысяч рублей.
мошенничество

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