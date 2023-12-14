Житель Бурятии обманом получал социальную выплату

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Мировой судья назначил ему штраф



Житель Кижингинского района Бурятии признан судом виновным в мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ).



- Мужчина получал надбавку к пенсии в связи с наличием на иждивении нетрудоспособного члена семьи. В апреле 2022 года он трудоустроился в коммунальное предприятие, однако в пенсионный орган о наступлении обстоятельств, связанных с выплатой надбавки, не сообщил, - рассказали в прокуратуре Бурятии.



В итоге он незаконно получил 23 тысячи рублей.



Мировой судья судебного участка Кижингинского района назначил виновному штраф в размере 10 тысяч рублей.

