В Бурятии микроавтобус врезался в большегруз





Накануне днём, 13 декабря, в Кабанском районе Бурятии микроавтобус «Фиат Дукато» врезался в большегруз. ДТП произошло на 238 километре федеральной трассы «Байкал», в районе станции Прибой.- 43-летний водитель «Фиат Дукато» не учёл дистанцию до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение с полуприцепом «Тонар» грузового автомобиля «Ситрак», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.В результате ДТП у двух несовершеннолетних пассажиров микроавтобуса диагностированы ссадины, у 54-летней пассажирки – вывих плечевого сустава. После осмотра и оказания медицинской помощи все трое были отпущены домой.