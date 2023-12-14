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В Бурятии микроавтобус врезался в большегруз

В Бурятии микроавтобус врезался в большегруз
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло на федеральной трассе

Накануне днём, 13 декабря, в Кабанском районе Бурятии микроавтобус «Фиат Дукато» врезался в большегруз. ДТП произошло на 238 километре федеральной трассы «Байкал», в районе станции Прибой.

- 43-летний водитель «Фиат Дукато» не учёл дистанцию до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение с полуприцепом «Тонар» грузового автомобиля «Ситрак», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП у двух несовершеннолетних пассажиров микроавтобуса диагностированы ссадины, у 54-летней пассажирки – вывих плечевого сустава. После осмотра и оказания медицинской помощи все трое были отпущены домой.



ДТП

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