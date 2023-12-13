В Улан-Удэ охранники ЧОПа поймали серийного вора

Вора поймали, когда он убегал с ноутбуком
В Улан-Удэ полиция вручила благодарственные письма сотрудникам одного из частных охранных предприятий. Они задержали вора, стащившего ноутбук из магазина на торговой базе, и как выяснилось в дальнейшем, причастного ещё к ряду краж.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, всё произошло ночью 3 декабря. Занимающийся бродяжничеством 28-летний пьяный молодой человек перепрыгнул через забор торговой базы. Арматурой он повредил дверь на киоске и пробрался туда в поисках выручки. Однако денег не нашёл: киоск использовался только для хранения автомобильных колес. Тогда вор выкатил на улицу четыре колеса. Спугнул молодого человека и заставил ретироваться приближающийся автомобиль ЧОП.
Отсидевшись в укромном месте, через полчаса он продолжил начатое. На этот раз на территории базы взломал продуктовый оптово-розничный центр. Сработала сигнализация.
Работники частного охранного предприятия оперативно прибыли на место и задержали вора с украденным ноутбуком. Его привезли прямиком в отдел полиции.
- В дальнейшем в ходе оперативных мероприятий и следственных действий была установлена его причастность ещё к двум ранее совершённым аналогичным образом кражам на базе: хищению 67 тысяч рублей из офиса бухгалтера в том же оптово-розничном центре и 6 тысяч из магазина кондитерских изделий и молочной продукции. В противоправных деяниях подозреваемый признался, - сообщили в министерстве внутренних дел.
Ранее молодой человек был неоднократно судим за квартирные кражи. Он отбыл срок в колонии, но, вернувшись из мест заключения, продолжил воровать.
Возбуждены уголовные дела; по ходатайству следователя злоумышленник решением суда заключен под стражу.
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Происшествия, Фото:
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