По словам очевидца, мужчина в момент ДТП был пьян
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 декабря в Иркутске сотрудники ГИБДД объявили в розыск водителя, въехавшего в дорожное ограждение и бросившего машину. Полиция настоятельно рекомендовала ему самому явиться с повинной.
Виновник ДТП пришёл в Госавтоинспекцию спустя три дня. Иркутянин заявил, сотрудникам, что покинул место аварии, потому что замёрз.
- Просто я замёрз. Всю ночь ремонтировал машину у родственников. В общем, разругались мы, ну я и психанул. Может, где-то недокрутил рейку, сел в машину и рванул оттуда. Машину резко бросило влево, и прилетел в ограждение, - пояснил мужчина.
Однако в отделение ГИБДД поступила видеозапись очевидца аварии. Свидетель заснял предполагаемого виновника на месте и указал, что тот был пьян.
- В настоящее время полицейские восстанавливают объективную картину случившегося. Вместе с тем за оставление места ДТП по решению суда мужчина лишён права управления автомобилем сроком на 1 год. Его обязали выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей за повреждённое муниципальное имущество, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.
В Иркутске нашли водителя, который сбил ограждение и скрылся
Происшествия, Фото:
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