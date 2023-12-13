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В Иркутске нашли водителя, который сбил ограждение и скрылся

В Иркутске нашли водителя, который сбил ограждение и скрылся
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
По словам очевидца, мужчина в момент ДТП был пьян

Как сообщал «Байкал-Daily», 8 декабря в Иркутске сотрудники ГИБДД объявили в розыск водителя, въехавшего в дорожное ограждение и бросившего машину. Полиция настоятельно рекомендовала ему самому явиться с повинной.

Виновник ДТП пришёл в Госавтоинспекцию спустя три дня. Иркутянин заявил, сотрудникам, что покинул место аварии, потому что замёрз.

- Просто я замёрз. Всю ночь ремонтировал машину у родственников. В общем, разругались мы, ну я и психанул. Может, где-то недокрутил рейку, сел в машину и рванул оттуда. Машину резко бросило влево, и прилетел в ограждение, - пояснил мужчина.

Однако в отделение ГИБДД поступила видеозапись очевидца аварии. Свидетель заснял предполагаемого виновника на месте и указал, что тот был пьян.

- В настоящее время полицейские восстанавливают объективную картину случившегося. Вместе с тем за оставление места ДТП по решению суда мужчина лишён права управления автомобилем сроком на 1 год. Его обязали выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей за повреждённое муниципальное имущество, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.
ДТП

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