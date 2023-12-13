Наркотические вещества он готовил в своей квартире
7 декабря в полицию поступило заявление с просьбой принять меры в отношении 27-летнего жителя Гусиноозёрска. Очевидец сообщил, что мужчина изготавливает и хранит в своей квартире наркотики.
По адресу выехали сотрудники наркоконтроля. В квартире они обнаружили спрятанные в шкафах мешок с марихуаной и канистру с коноплей, замоченной в растворителе. Общий вес наркотика составил более 8 килограммов. Также полицейские изъяли 43 грамма гашиша.
В содеянном подозреваемый признался. Ранее он был неоднократно был судим за аналогичные преступления и даже отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда освободился летом 2023 года. Отметим, тогда за примерное поведение реальный срок заключения был заменен фигуранту ограничением свободы.
- Предварительным исследованием у него установлен факт потребления наркотического средства. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Отсидевший за наркотики житель Бурятии взялся за старое
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По словам очевидца, мужчина в момент ДТП был пьян
Ещё одно землетрясение зафиксировали в прибрежном районе
Наркотические вещества он готовил в своей квартире
Женщина отправляла деньги на протяжении трёх дней
Столкнулись минивэн и грузовик
Он выстрелил в маму из карабина с близкого расстояния
При возгорании никто не пострадал
Действиям энергетиков будет дана правовая оценка
Эвакуировались 16 человек
Он опустил голову при виде правоохранителей
Это обязательная мера наказания за повторное вождение в нетрезвом виде
О динамике преступности рассказали в прокуратуре
Возгорание началось на балконе и охватило всю квартиру
Её причина - перегрузка сетей
Землетрясение произошло в труднодоступной местности