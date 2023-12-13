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Отсидевший за наркотики житель Бурятии взялся за старое

Отсидевший за наркотики житель Бурятии взялся за старое
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Наркотические вещества он готовил в своей квартире

7 декабря в полицию поступило заявление с просьбой принять меры в отношении 27-летнего жителя Гусиноозёрска. Очевидец сообщил, что мужчина изготавливает и хранит в своей квартире наркотики.

По адресу выехали сотрудники наркоконтроля. В квартире они обнаружили спрятанные в шкафах мешок с марихуаной и канистру с коноплей, замоченной в растворителе. Общий вес наркотика составил более 8 килограммов. Также полицейские изъяли 43 грамма гашиша.



В содеянном подозреваемый признался. Ранее он был неоднократно был судим за аналогичные преступления и даже отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда освободился летом 2023 года. Отметим, тогда за примерное поведение реальный срок заключения был заменен фигуранту ограничением свободы.

- Предварительным исследованием у него установлен факт потребления наркотического средства. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

наркотики

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