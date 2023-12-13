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Бурятию тряхнуло дважды за сутки

Бурятию тряхнуло дважды за сутки
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Ещё одно землетрясение зафиксировали в прибрежном районе

За сутки в Бурятии зафиксировали два подземных толчка. Первый произошёл в отдалённом Баунтовском районе 12 декабря в 18:35 по местному времени.

Второй – в 21:47 в прибрежном Баргузинском. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Байкальского филиала единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, энергетический класс землетрясения составил 9,8, а магнитуда – 3,2. Эпицентр находился в 38 километрах к востоку от Байкала – в бассейне реки Большая в горах Баргузинского хребта.

землетрясение Баргузинский район Байкал

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