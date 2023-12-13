Бурятию тряхнуло дважды за сутки

Ещё одно землетрясение зафиксировали в прибрежном районе
За сутки в Бурятии зафиксировали два подземных толчка. Первый произошёл в отдалённом Баунтовском районе
12 декабря в 18:35 по местному времени.
Второй – в 21:47 в прибрежном Баргузинском. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Байкальского филиала единой геофизической службы РАН.
По данным сейсмологов, энергетический класс землетрясения составил 9,8, а магнитуда – 3,2. Эпицентр находился в 38 километрах к востоку от Байкала – в бассейне реки Большая в горах Баргузинского хребта.
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