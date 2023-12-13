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Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП в Забайкалье

Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП в Забайкалье
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Забайкалья
Столкнулись минивэн и грузовик

Рано утром 12 декабря в Шилкинском районе Забайкальского края произошло ДТП, унёсшее жизнь 71-летней женщины. На 124 километре автодороги Могойтуй – Сретенск – Олочи» столкнулись иномарка Nissan Sirena и КамАЗ.

- В результате ДТП погибла 71-летняя пассажирка минивэна, которая находилась на переднем пассажирском сидении. Семь человек, включая 34-летнего водителя Nissan, доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Погибшая и пострадавшие – жители Сретенского района, - сообщили в Госавтоинспекции Забайкальского края.

Причины и обстоятельства произошедшего ДТП устанавливаются.



ДТП смерть

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