Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП в Забайкалье

Рано утром 12 декабря в Шилкинском районе Забайкальского края произошло ДТП, унёсшее жизнь 71-летней женщины. На 124 километре автодороги Могойтуй – Сретенск – Олочи» столкнулись иномарка Nissan Sirena и КамАЗ.- В результате ДТП погибла 71-летняя пассажирка минивэна, которая находилась на переднем пассажирском сидении. Семь человек, включая 34-летнего водителя Nissan, доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Погибшая и пострадавшие – жители Сретенского района, - сообщили в Госавтоинспекции Забайкальского края.Причины и обстоятельства произошедшего ДТП устанавливаются.