В Бурятии будут судить мужчину, застрелившего свою мать

Он выстрелил в маму из карабина с близкого расстояния
В Баунтовский районный суд поступило уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве родной матери. Судебное заседание назначено, сообщили в пресс-службе райсуда.
Как сообщал «Байкал-Dailу», преступление произошло в середине сентября 2023 года в посёлке Россошино.
Следствие установило, что мужчина, живущий со своими родителями, собрался на рыбалку и попросил у отца карабин. Вытащив из подполья оружие, зарядил его, а также собрал рюкзак.
К тому времени сам мужчина, а также его родители – 51-летний отец и 54-летняя мать – беспробудно пили уже почти неделю.
Вскоре между сыном и родителями вспыхнула ссора. Разозлившись, мужчина с близкого расстояния выстрелил в мать, лежавшую на кресле-кровати. От полученного ранения она скончалась на месте.
Осознав, что он совершил, мужчина испугался и убежал на окраину поселка, прихватив карабин и рюкзак. На следующее утро его задержали полицейские.
На время расследования обвиняемый был заключен под стражу.
Санкция ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.
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Происшествия, Фото:
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