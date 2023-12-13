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В Бурятии будут судить мужчину, застрелившего свою мать

В Бурятии будут судить мужчину, застрелившего свою мать
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Он выстрелил в маму из карабина с близкого расстояния

В Баунтовский районный суд поступило уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве родной матери. Судебное заседание назначено, сообщили в пресс-службе райсуда.

Как сообщал «Байкал-Dailу», преступление произошло в середине сентября 2023 года в посёлке Россошино.

Следствие установило, что мужчина, живущий со своими родителями, собрался на рыбалку и попросил у отца карабин. Вытащив из подполья оружие, зарядил его, а также собрал рюкзак.

К тому времени сам мужчина, а также его родители – 51-летний отец и 54-летняя мать – беспробудно пили уже почти неделю.

Вскоре между сыном и родителями вспыхнула ссора. Разозлившись, мужчина с близкого расстояния выстрелил в мать, лежавшую на кресле-кровати. От полученного ранения она скончалась на месте.

Осознав, что он совершил, мужчина испугался и убежал на окраину поселка, прихватив карабин и рюкзак. На следующее утро его задержали полицейские.

На время расследования обвиняемый был заключен под стражу.

Санкция ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

убийство

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