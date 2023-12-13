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В Бурятии пожар уничтожил гараж и иномарку

В Бурятии пожар уничтожил гараж и иномарку
Происшествия,  Фото:«Заиграево-инфо.24/7»
При возгорании никто не пострадал

Пожар произошёл в среду, 13 декабря, в заиграевском посёлке Онохой. Там вспыхнул гараж, сообщили в группе «Заиграево-инфо.24/7».

К тушению привлекли сотрудников двух отделений пожарной части № 70. По предварительным данным, гараж выгорел полностью. Огонь уничтожил и стоявший внутри автомобиль Toyota.

Обошлось без пострадавших.
пожар автомобили

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