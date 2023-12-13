В Бурятии пожар уничтожил гараж и иномарку

При возгорании никто не пострадал



Пожар произошёл в среду, 13 декабря, в заиграевском посёлке Онохой. Там вспыхнул гараж, сообщили в группе «Заиграево-инфо.24/7».



К тушению привлекли сотрудников двух отделений пожарной части № 70. По предварительным данным, гараж выгорел полностью. Огонь уничтожил и стоявший внутри автомобиль Toyota.



Обошлось без пострадавших.

