В Улан-Удэ росгвардейцы вычислили мужчину, находящегося в федеральном розыске

Он опустил голову при виде правоохранителей



Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Железнодорожном районе Улан-Удэ обратили внимание на подозрительного мужчину. Он при виде правоохранителей опустил голову и ускорил шаг.



Росгвардейцы остановили мужчину для установления личности. Во время беседы он неправильно называл свои личные данные и всячески пытался ввести сотрудников в заблуждение.



В полиции, куда доставили гражданина, при проверке по информационной базе данных выяснилось, что он находится в федеральном розыске.



- 33-летний улан-удэнец был объявлен в федеральный розыск как лицо, скрывшееся от судебных органов. Проигнорировав требования закона, в ходе разбирательств по преступлению сексуального характера, мужчина выехал с территории Забайкальского края в соседний регион. Гражданин задержан для дальнейшей передачи инициатору розыска, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



