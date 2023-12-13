Он опустил голову при виде правоохранителей
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Железнодорожном районе Улан-Удэ обратили внимание на подозрительного мужчину. Он при виде правоохранителей опустил голову и ускорил шаг.
Росгвардейцы остановили мужчину для установления личности. Во время беседы он неправильно называл свои личные данные и всячески пытался ввести сотрудников в заблуждение.
В полиции, куда доставили гражданина, при проверке по информационной базе данных выяснилось, что он находится в федеральном розыске.
- 33-летний улан-удэнец был объявлен в федеральный розыск как лицо, скрывшееся от судебных органов. Проигнорировав требования закона, в ходе разбирательств по преступлению сексуального характера, мужчина выехал с территории Забайкальского края в соседний регион. Гражданин задержан для дальнейшей передачи инициатору розыска, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ росгвардейцы вычислили мужчину, находящегося в федеральном розыске
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