В Октябрьском районе Улан-Удэ отключат отопление

Также не будет горячей воды



В Октябрьском районе Улан-Удэ сегодня, 13 декабря, для устранения утечки на сетях будет отключено отопление и горячая вода с 9:00 до 13:00.



Как сообщает администрация района, отключение будет по адресам:

- ул. Дивногорская, 1, 3, 4, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 42;

- ул. Родниковая, 4, 6а, 8, 10;

- ул. Славянская, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 18;

- ул. Авангардная, 9;

- ул. Коммунальная, 6, 4, 13, 15, 19, 21, 22, 24, 28, 32, 55;

- ул. Запрудная, 17;

- ул. Теплотехническая, 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18а, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 35;

- ул.Хантаева, 15а, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 62, 64;

- ул.Живописная, 3а;

- ул. Серебристая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32;

- ул. Приборная, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 24;

- ул. Лазурная, 2а, 6, 7а, 11а, 19а, 21а, 27, 29а, 31, 32, 39.

