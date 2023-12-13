13 декабря

12 декабря

Популярное

В Бурятии под вечер тряхнуло отдалённый район

В Бурятии под вечер тряхнуло отдалённый район
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Землетрясение произошло в труднодоступной местности

В Бурятии зафиксировали очередное сейсмособытие. Оно произошло 12 декабря в Баунтовском районе в 18:35 по местному времени – в точке с координатами 54.49 градусов северной широты и 112.20 восточной долготы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Байкальского филиала единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, энергетический класс землетрясения составил 10,8, а магнитуда – 3,7. Эпицентр находился в 90 километрах к западу от райцентра – села Багдарин, в труднодоступной малонаселённой заболоченной местности южнее озера Орон.

Протяжённость Байкальской рифтовой зоны, где, по предположению учёных, идёт расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит – около двух тысяч километров. В её центральной части находится Байкал, на юге – монгольское озеро Хубсугул, а на севере – горный район, по которому тянется Байкало-Амурская магистраль (БАМ), напоминает издание. Усиление сейсмической активности фиксировалось там с осени 2020-го (тогда в сентябре на юге Байкала случилось Быстринское землетрясение магнитудой 5,5). В 2023-ем наметился её спад. 
землетрясение Баунтовский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ жители сотых кварталов остались без света
В Улан-Удэ жители сотых кварталов остались без света
Происшествия, 12.12.2023
Восстановить электроснабжение там пообещали к вечеру
В Бурятии наледные воды подтопили дорогу
В Бурятии наледные воды подтопили дорогу
Происшествия, 12.12.2023
Движение транспорта там закрыли
Житель Улан-Удэ зверски убил жену на глазах у детей
Житель Улан-Удэ зверски убил жену на глазах у детей
Происшествия, 12.12.2023
Экспертиза показала, что мужчина был вменяем в момент преступления
На одной из улиц Улан-Удэ отключат отопление
На одной из улиц Улан-Удэ отключат отопление
Происшествия, 12.12.2023
Его временно не будет на Мокрова
Закладчики из Улан-Удэ получили 21 год на двоих
Закладчики из Улан-Удэ получили 21 год на двоих
Происшествия, 12.12.2023
Они отправятся в колонию строгого режима

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^