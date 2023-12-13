В Бурятии под вечер тряхнуло отдалённый район





Протяжённость Байкальской рифтовой зоны, где, по предположению учёных, идёт расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит – около двух тысяч километров. В её центральной части находится Байкал, на юге – монгольское озеро Хубсугул, а на севере – горный район, по которому тянется Байкало-Амурская магистраль (БАМ), напоминает издание. Усиление сейсмической активности фиксировалось там с осени 2020-го (тогда в сентябре на юге Байкала случилось Быстринское землетрясение магнитудой 5,5). В 2023-ем наметился её спад.

В Бурятии зафиксировали очередное сейсмособытие. Оно произошло 12 декабря в Баунтовском районе в 18:35 по местному времени – в точке с координатами 54.49 градусов северной широты и 112.20 восточной долготы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Байкальского филиала единой геофизической службы РАН.По данным сейсмологов, энергетический класс землетрясения составил 10,8, а магнитуда – 3,7. Эпицентр находился в 90 километрах к западу от райцентра – села Багдарин, в труднодоступной малонаселённой заболоченной местности южнее озера Орон.