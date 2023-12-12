Молодой человек никогда не получал водительские права
На улице Советская в городе Тулун произошло ДТП, в котором пострадала 17-летняя девушка-пассажирка. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Полицейские установили, что в неофициальном сообществе «Такси» в мессенджере две девушки подали заявку. На заказ откликнулся 19-летний водитель автомобиля Toyota Vitz.
В пути водитель не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги. Одна из девушек получила травмы и была доставлена в больницу.
Установлено, что водитель никогда не имел водительского удостоверения и неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
В Иркутской области в ДТП пострадала 17-летняя пассажирка нелегального таксиста
Происшествия, Фото:
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