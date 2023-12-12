ДТП произошло на улице Жердева
Вечером 11 декабря в Улан-Удэ устроил ДТП пьяный 36-летний водитель автомобиля «Тойота Виста».
Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, всё произошло на улице Жердева. Сперва нетрезвый автомобиль, не справившись с управлением, врезался в припаркованную «Тойоту Аллион», а затем влетел в стену дома.
Пьяный виновник аварии получил травмы. Его доставили в БСМП.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Хоринском районе произошло смертельное ДТП – погиб 36-летний водитель «Тойоты Саксид».
В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в машину и в стену дома
Происшествия, Фото:
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