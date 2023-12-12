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В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в машину и в стену дома

В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в машину и в стену дома
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло на улице Жердева

Вечером 11 декабря в Улан-Удэ устроил ДТП пьяный 36-летний водитель автомобиля «Тойота Виста».

Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, всё произошло на улице Жердева. Сперва нетрезвый автомобиль, не справившись с управлением, врезался в припаркованную «Тойоту Аллион», а затем влетел в стену дома.

Пьяный виновник аварии получил травмы. Его доставили в БСМП.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Хоринском районе произошло смертельное ДТП – погиб 36-летний водитель «Тойоты Саксид».

ДТП алкогольное опьянение

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